Один из углов ромба равен 120 градусам найдите остальные углы ромба
Геометрия
Один из углов ромба равен 120 градусам найдите остальные углы ромба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Противоположные углы ромба равны и составляют по 120 градусов каждый Сумма всех углов - 360 градусов Значит, сумма двух остальных углов - 360-120 х 2 =120 градусов Делим 120 пополам - каждый из оставшихся углов - по 60 градусов
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