Один из углов треугольника в 4 раза меньше другого и на 30 градусов меньше третьего. Найдите все углы треугольника.
Математика
Один из углов треугольника в 4 раза меньше другого и на 30 градусов меньше третьего. Найдите все углы треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - первый угол, тогда 4х - второй угол, а (х+30) - третий угол. Знач, что сумма углов треугольника равна 180 градусов: х+4х+х+30=180 6х=150 х = 25 градусов - 1 угол 4х = 100 градусов - 2 угол х+30 = 55 градусов - 3 угол
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