Один из углов треугольника в 4 раза меньше другого и на 30 градусов меньше третьего. Найдите все углы треугольника.

Математика
Один из углов треугольника в 4 раза меньше другого и на 30 градусов меньше третьего. Найдите все углы треугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - первый угол, тогда 4х - второй угол, а (х+30) - третий угол. Знач, что сумма углов треугольника равна 180 градусов: х+4х+х+30=180 6х=150 х = 25 градусов - 1 угол 4х = 100 градусов - 2 угол х+30 = 55 градусов - 3 угол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Пожалуйста, помогите составить уравнение:этиловый спирт + аммиачный раствор окси??а серебра
Ответить
Математика
Сделайте пожалуйста Первый номер плизззззззззз мне срочно нужен пожалуйста
Ответить
Математика
Ширина прямоугольника 9см , а длина 14см.Вычислите площадь этого прямоугольника
Ответить
Математика
Найди закономерность и продолжи ряд на 3 числа: 3,5,15,23....
Ответить
Алгебра
Решите многочлен р(х)=2р1(х)+р2(х)- р3(х) если: р1(х)=-3х(в квадрате) +2 р2(х)=1-х р3(х)=х(в ??вадрате) -4х
Ответить