Один из углов треугольника в 4 раза меньше другого и на 30 градусов меньше третьего. Найдите все углы треугольника.

Математика

Один из углов треугольника в 4 раза меньше другого и на 30 градусов меньше третьего. Найдите все углы треугольника.

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