Ширина прямоугольника 9см , а длина 14см.Вычислите площадь этого прямоугольника
Математика
Ширина прямоугольника 9см , а длина 14см.Вычислите площадь этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=14*9=126 (см2) P=14+9+14+9=46 (см) Периметр просто решила а первое это прощадь)
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