Каково значения лилейных растений?

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Безвременник - находит применение в медицине, из него добывают очень ценный препарат КОЛХИЦИН. Лилейные - декоративные растения, это важнейшее семейство для цветоводства. Среди них есть лекарственные, овощные и медоносы. Часто разводят как комнатные растения. Эримурус - технический вид.