Какой вред наносят хозяйственной деятельности человека неблагоприятные стихийн??е погодные явления заранее спасибо∞
Окружающий мир
Какой вред наносят хозяйственной деятельности человека неблагоприятные стихийн??е погодные явления заранее спасибо∞
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Засухи, растения погибают без воды. Потоп, растения погибают от большого количества воды. Ураган, растения вырываются из земли
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