Решите многочлен р(х)=2р1(х)+р2(х)- р3(х) если: р1(х)=-3х(в квадрате) +2 р2(х)=1-х р3(х)=х(в ??вадрате) -4х
Алгебра
Решите многочлен р(х)=2р1(х)+р2(х)- р3(х) если: р1(х)=-3х(в квадрате) +2 р2(х)=1-х р3(х)=х(в ??вадрате) -4х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P(x)=2(3x²+2)+(1-x)-(x²-4x)=6x²+4+1-x-x²+4x=5x²+3x+5
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