Напиши характеристику согласным звукам сеть
Русский язык
Напиши характеристику согласным звукам сеть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[с']-соглас., мягк. пар., глух.пар.-с [т']-соглас., мягк.пар., глух.пар.-т
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