Напиши характеристику согласным звукам сеть

Русский язык
Напиши характеристику согласным звукам сеть
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[с']-соглас., мягк. пар., глух.пар.-с [т']-соглас., мягк.пар., глух.пар.-т
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите словосочетания в которых прилагательные указывают на отношение определяемого предмета к другому предмету: Деревянная статуэтка , Весення...
Ответить
Биология
Каково значения лилейных растений?
Ответить
Химия
38-40 вопросы пожалуйста
Ответить
Окружающий мир
Какой вред наносят хозяйственной деятельности человека неблагоприятные стихийн??е погодные явления заранее спасибо∞
Ответить
Биология
1.НАЗОВИТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ,ВАЖНЫЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 2.КАК ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ ПРИВЛЕКАЮТ ЖИВОТНЫХ-ОПЫЛИТЕЛЕЙ?
Ответить