Сделайте пожалуйста Первый номер плизззззззззз мне срочно нужен пожалуйста

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При склеивании сторон коробки получился параллелограмм. Его ширина = 5см, длина = 7см, а высота = 10см. Чтобы найти наибольшую поверхность (площадь) нужно найти 2 самых наибольших числа и перемножить их. Т.е. 7*10=70(см)