Сделайте пожалуйста Первый номер плизззззззззз мне срочно нужен пожалуйста

Математика
Сделайте пожалуйста Первый номер плизззззззззз мне срочно нужен пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При склеивании сторон коробки получился параллелограмм. Его ширина = 5см, длина = 7см, а высота = 10см. Чтобы найти наибольшую поверхность (площадь) нужно найти 2 самых наибольших числа и перемножить их. Т.е. 7*10=70(см)
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