Один комбайнер убирал пшеницу 14 дней, а другой 11 дней, причем при той же производительности труда. Второй сжал и намолотил зерна на 1320ц меньше чем первый. Сколько потребуется вагонов, чтобы погрузить зерно.Если вагон вмещае...

Математика
Один комбайнер убирал пшеницу 14 дней, а другой 11 дней, причем при той же производительности труда. Второй сжал и намолотил зерна на 1320ц меньше чем первый. Сколько потребуется вагонов, чтобы погрузить зерно.Если вагон вмещает 500ц.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1320÷3=440(ц) комбайнер убирает за один день. 14*440=6160(ц) убрали за 14дней. 6160-1320=4840(ц) убрали за 11дней 6160+4840=11000(ц) убрали всего 11000÷500=22 вагона ответ 22 вагона понадобится что бы вывести весь урожай.
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