Один комбайнер убирал пшеницу 14 дней, а другой 11 дней, причем при той же производительности труда. Второй сжал и намолотил зерна на 1320ц меньше чем первый. Сколько потребуется вагонов, чтобы погрузить зерно.Если вагон вмещае...

Математика

Один комбайнер убирал пшеницу 14 дней, а другой 11 дней, причем при той же производительности труда. Второй сжал и намолотил зерна на 1320ц меньше чем первый. Сколько потребуется вагонов, чтобы погрузить зерно.Если вагон вмещает 500ц.?

Автор: Гость