Помогите пожалуйста! Необходимо пересказать текст используя все необходимые при??мы сжатия текстов

Гость: Гость:

В творчестве художника И. И. Шишкина очевидно стремление создать обобщённый образ родной природы, воспеть её неподвластную времени красоту и величия. В картине "Рожь" присутствуют ряд элементов, характеризующих национальный пейзаж: уходящая вдаль дорога, золотое поле созревающей ржи и высокие, прямые сосны, тянущиеся к небу. Мы видим ломкие стебли колосьев, лопушки на дороге и даже тень под брюшком стремительно пролетающего низко над землёй стрижа. В глубине композиции мелькают яркие платки идущих по полю крестьянок. Духота жаркого дня передаётся горячим золотистым цветом ржаного поля и неподвижностью застывших в пространстве сосен. В золотом поле ржи теряется дорога, едва уловимая взглядом. Тяжёлые колосья, пригибаемые ветром, ложатся на землю. Шелестит ржаное море, колеблемое ветром. Чьи-то голоса, слышимые издалека, гулко раздаются среди шелеста трав. Вдали темнеет почти невидимый лес. Могучие сосны, согреваемые солнцем, тянутся к небу. Облака, движимые из-за горизонта порывами ветра, клубятся в полупрозрачной синеве неба