Как вы думаете нормальное ли имя для кота Тотоша (Тотошик)...

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Как вы думаете нормальное ли имя для кота Тотоша (Тотошик)...
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Автор: Гость
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Гость:
мне кажется что это имя отличное!
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