Нравственное значение произведения "Путешествие из Петербурга в Москву".

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"Зайцево" -Радищева возмущает даже не столько бедность и тяжелейший труд крестьян, сколько то, что они, как крепостные, лишены свободной воли, юридически бесправны. “Крестьянин в законе мертв”, — пишет Радищев. Причем мертв только тогда, когда требуется защита закона. На протяжении многих лет жестокий помещик и его семья истязали крестьян, и никогда никто не вступился за несчастных. Когда же выведенные из терпения крестьяне убили изверга, закон вспомнил о них, и они были приговорены к казни. Участь крестьянина страшна: “И жребий заклепанного во узы, и жребий заключённого в смрадной темнице, и жребий вола в ярме”. "Едрово" -В главе «Едрово» Радищев создает привлекательный своей нравственной чистотой образ крестьянской девушки Анюты. Она отказывается от бескорыстной помощи путешественника, обладая обостренным чувством чести и собственного достоинства. Писатель произвел пересмотр критериев женской красоты, любуясь чистотой и свежестью сельских красавиц. Автор заявляет, что идеал прекрасного можно найти только здесь: «взоры веселые, здоровье на щеках начертанное» , «приятности» «без покрова хитрости» . Красота тесно сопряжена с трудом, поскольку только у тружениц «все члены» «круглы, рослы, не искривлены, не испорчены» . Радищев как бы противопоставляет физическое здоровье и нравственную неискушенность выходцев из народа с моральной и физической деградацией дворянского сословия, представители которого не имеют ничего естественного. "Медное" В главе «Медное» — трагическая сцена продажи семьи крепостных крестьян на торгах. Кто имеет власть установить свободу для крестьян в России? «Но свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их сове­тов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения. "Городня" -Исполнен чувствительности рекрут - крепостной интеллигент, рассказывающий путешественнику свою историю в главе "Городня". Комментаторы отмечали, что образованный рекрут - единственный в книге крестьянин, с которым путешественник находит общий язык. И в начале, и в середине, и в конце путешествия героя-дворянина не принимают ни крепостные, ни свободные крестьяне. Путешественник не может найти общего языка ни с пахарем в Любанях, ни с семьей Анюты в Едрове, ни с крепостной крестьянкой в Пешках. В «Городне» говорит о «пронзающем сердце вопле женщин и детей и старцев» , и эта деталь создает атмосферу безысходности и горя. "Клин"- о народных песнях "Пешки"-В главе «Пешки» открывается поразительное зрелище крестьянской нищеты. Вместе с радищевским героем-путешественником читатель видит тесную, задымленную избу, жалкую крестьянскую одежду («посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода») . Пища крестьян – хлеб «из трех четвертей мякины и одной части несеяной муки» ; сахар для них – «боярское кушанье» .