Амеба ,эвшлена зелёная , имфузория туфелька - дыхание выделение размножение разд??ожимость
Биология
Амеба ,эвшлена зелёная , имфузория туфелька - дыхание выделение размножение разд??ожимость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дышат всем телом. Имеют сократительную вакуоль (это и есть выделение). Размножаются делением ядра.Реагируют на свет и кристаллики соли растворившейся в воде (точнее уплывают)
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