ТНК1: Apple Год основания: 1976 Отрасль: Электронная ТНК2: Nokia Год основания: 1865 От??асль: Производство средств телекоммуникации ТНК3: Samsung Electronics Год основания: 1969 Отрасль: Электронная Сделайте выво...
География
ТНК1: Apple Год основания: 1976 Отрасль: Электронная ТНК2: Nokia Год основания: 1865 От??асль: Производство средств телекоммуникации ТНК3: Samsung Electronics Год основания: 1969 Отрасль: Электронная Сделайте вывод, ответив на вопрос, в чём сходство и отличия ТНК.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходства: они все производят электронную техникуОтличия: эппл и самсунг являются многоотраслевыми ТНК, а нокиа специализируется только на производстве телекоммуникации, соответственно они отличаются в уровне получаемых доходов. Эппл занимается только электронной техникой, а самсунг и электронной, и бытовой.
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