В выпуклой четырехугольнике ABCD точка К - середина АВ, точка L - середина ВС, точка М - середина СD, точка N - середина DA. Для некоторой точки S, лежащей внутри четырехугольника ABCD, оказалось, что KS=LS и NS=MS. Докажет, чт...
Математика
В выпуклой четырехугольнике ABCD точка К - середина АВ, точка L - середина ВС, точка М - середина СD, точка N - середина DA. Для некоторой точки S, лежащей внутри четырехугольника ABCD, оказалось, что KS=LS и NS=MS. Докажет, что угол KSN=углу MSL Помогите, пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для треуг-ка АВD прямая KN является средней линией, значит она параллельна диагонали BD. Для треуг-ка BCD отрезок LM является средней линией и он тоже параллелен диагоналиBD. Значит KN и ML параллельны. Аналогично KLпараллельна MN. То есть KLMN это параллелограмм. Треугольники KSN и LSM равны ( по трем сторонам), поэтому углыKSN иMSL равны
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