Как спрягать глагол ИМЕТЬ на французском помогите пж люди !!!

Французский язык
Как спрягать глагол ИМЕТЬ на французском помогите пж люди !!!
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