Помогите продолжить текст (написать небольшое сочинение) Пустыми зеницами окон у??оризненно и вопрошающе смотрят на меня разрушенная церковь. А ведь когда-то она была духовным центром цветущего села, где жили сильные и жизнера...
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Помогите продолжить текст (написать небольшое сочинение) Пустыми зеницами окон у??оризненно и вопрошающе смотрят на меня разрушенная церковь. А ведь когда-то она была духовным центром цветущего села, где жили сильные и жизнерадостные люди. Сколько таких заброшенных деревень, беззащитных храмов на просторах нашей прекрасной родины! Что же случилось с нами? Как защитить наше прошлое?...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему люди не хотят что бы дети видели их прошлое
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