Понятия Экономических, Социальных и Культурных прав. Отличия и примеры Экономич??ских, Социальных и Культурных прав.
Обществознание
Понятия Экономических, Социальных и Культурных прав. Отличия и примеры Экономич??ских, Социальных и Культурных прав.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Право частной собственности и ее наследования. Свобода хозяйственной инициативы. Именно эти права, представляющие собой главный объект атак «марксистско-ленинской» литературы и основанного на соответствующих идеях «социалистического» законодательства, образуют действительный правовой фундамент свободы человека. Человек-собственник в наибольшей степени волен распоряжаться собой, свободно выбирает род занятий и может всесторонне развивать свою личность. Именно эти права дают ему такие возможности, а вовсе не право на труд, о содержании которого речь пойдет ниже. Естественно возникает вопрос: а насколько это справедливо, учитывая, что собственники - меньшинство общества? Еще несколько десятилетий назад такое утверждение было верно. Сегодня оно еще верно в слаборазвитых, равно как и в «социалистических» странах. В развитых же обществах ныне собственниками являются не только предприниматели, но также большинство работающих по найму - трудящихся.
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