Придумайте пожалуйста заголовок : Кожному безумовно слід турбуватися про багатство свого словникового запасу. Для цього, по-перше, треба читати якомога більше книжок авторитетних авторів.

Українська мова
Придумайте пожалуйста заголовок : Кожному безумовно слід турбуватися про багатство свого словникового запасу. Для цього, по-перше, треба читати якомога більше книжок авторитетних авторів.
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Читання понад усе. або поповнюй. словниковий запас,
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