Найди слово, которое относится только к одной части речи: пила, попугай, стена, сти??
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Найди слово, которое относится только к одной части речи: пила, попугай, стена, сти??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хм,стена.Это только существительное.Остальные как существительные,так и глаголы.Девочка пила,мальчик стих,попугай..попугай друзей..
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