Один лоб, а много лбов?

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Один лоб, а много лбов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подин лоб обазначаут удинственоу чесла а много лбов обозначает множественое
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