Один насос работал 12 минут а другой такой же насос 18 минут причём второй насос на качал на 30 вёдер воды больше чем первый сколько вёдер воды накачал каждый насос

Математика

Один насос работал 12 минут а другой такой же насос 18 минут причём второй насос на качал на 30 вёдер воды больше чем первый сколько вёдер воды накачал каждый насос

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