Один насос работал 12 минут а другой такой же насос 18 минут причём второй насос на качал на 30 вёдер воды больше чем первый сколько вёдер воды накачал каждый насос

Математика
Один насос работал 12 минут а другой такой же насос 18 минут причём второй насос на качал на 30 вёдер воды больше чем первый сколько вёдер воды накачал каждый насос
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18-12=6 минут разница. 2) 30:6=5 вёдер качает за минуту. 3) 18*5=90 вёдер накачал второй насос. 4) 12*5=60 вёдер накачал первый насос.
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