Помогите пожалуйста, нужно составить задачу по схеме и решить ее

Гость: Гость:

Мама дала Васе и Пете 6 яблок, они поделили их поровну.Затем Вася отдал одно яблоко Коле. Сколько яблок осталось у Васи? 6:2=3 яблока 3-1=2 яблока Ответ: у Васи осталось 2 яблока.