Помогите пожалуйста, нужно составить задачу по схеме и решить ее
Математика
Помогите пожалуйста, нужно составить задачу по схеме и решить ее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама дала Васе и Пете 6 яблок, они поделили их поровну.Затем Вася отдал одно яблоко Коле. Сколько яблок осталось у Васи? 6:2=3 яблока 3-1=2 яблока Ответ: у Васи осталось 2 яблока.
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