Решите неравенство (x-1)^2gt;x^2+2x

Алгебра
Решите неравенство (x-1)^2gt;x^2+2x
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²-2х+1>х²+2х х²-2х-х²-2х>-1 -2х-2х>-1 -4х>-1 х<-1/-4 х<0,25
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