Complete the puzzle помогите плз

Английский язык
Complete the puzzle помогите плз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Complete the puzzle - собирать пазл вроде бы так .
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