Один поезд находится в пути 7ч а второй 13ч. Второй поезд проехал на 360км больше, чем первый. Сколько километров проехал каждый поезд, если они двигались с одинаковой скоростью?
Математика
Один поезд находится в пути 7ч а второй 13ч. Второй поезд проехал на 360км больше, чем первый. Сколько километров проехал каждый поезд, если они двигались с одинаковой скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-7=6 360/6=60километров за 1час 60*7=420проехал первый поезд 60*13=780проехал второй поезд
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