Один поезд находится в пути 7ч а второй 13ч. Второй поезд проехал на 360км больше, чем первый. Сколько километров проехал каждый поезд, если они двигались с одинаковой скоростью?

Математика

Один поезд находится в пути 7ч а второй 13ч. Второй поезд проехал на 360км больше, чем первый. Сколько километров проехал каждый поезд, если они двигались с одинаковой скоростью?

Автор: Гость