Помогите сочинение составьте сами плиз

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Счастливые дни летних каникул – это сплошной праздник. Лето состоит из удовольствий: свободное время, любимые книжки, а не те, которые по программе. Масса времени на компьютерные игры, интересные программы, переписку с друзьями и приколы. Но, наверное, больше всего радости летом приносит природа. Ну, и развлечения, связанные с природой.Летнее раздолье предлагает все, что только доступно. Это и поездка на море, если получается. И купание в теплом озере, а может, в холодной речке! Прогулка на лодке и рыбалка с родителями, что я особенно люблю. Конечно, пляж тоже. Загорать и валяться на подстилке я не очень люблю. Мне по душе побегать, погонять в воде надувной мяч, поиграть в волейбол на песке, что-нибудь учудить в общем.