Звуко-буквенный разбор слова Ворох

Гость: Гость:

[в] — согласный, парный звонкий, сонорный, парный твёрдый о — [а] — гласный р — [р] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый о — [а] — гласный х — [х] — согласный, непарный глухой, парный твёрдый