Звуко-буквенный разбор слова Ворох

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Звуко-буквенный разбор слова Ворох
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 [в] — согласный, парный звонкий, сонорный, парный твёрдый о — [а] — гласный р — [р] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый о — [а] — гласный х — [х] — согласный, непарный глухой, парный твёрдый
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