Запишите текст, расставляя недостающие знаки препинания. Подчеркните обращения. ??днажды большая туча закрыла небо. Солнце три дня не показывалось. Заскучали цыплята без солнечного света. Маленький цыплёнок предложил: " Нужно с...

Гость: Гость:

Однажды большая туча закрыла небо. Солнце три дня не показывалось.Заскучали цыплята без солнечного света. Маленький цыплёнок предложил: " Нужно солнышко скорее на небо вернуть". " Где же вы его, цыплятки, (обращение выделяется запятыми) найдёте?"- закудахтала наседка. " Мы найдём его, дорогая мама(обращение)",- ответили цыплята и отправились в путь.