Запишите текст, расставляя недостающие знаки препинания. Подчеркните обращения. ??днажды большая туча закрыла небо. Солнце три дня не показывалось. Заскучали цыплята без солнечного света. Маленький цыплёнок предложил: " Нужно с...
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Запишите текст, расставляя недостающие знаки препинания. Подчеркните обращения. ??днажды большая туча закрыла небо. Солнце три дня не показывалось. Заскучали цыплята без солнечного света. Маленький цыплёнок предложил: " Нужно солнышко скорее на небо вернуть". " Где же вы его цыплятки найдёте?"- закудахтала наседка. " Мы найдём его дорогая мама",- ответили цыплята и отправились в путь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды большая туча закрыла небо. Солнце три дня не показывалось.Заскучали цыплята без солнечного света. Маленький цыплёнок предложил: " Нужно солнышко скорее на небо вернуть". " Где же вы его, цыплятки, (обращение выделяется запятыми) найдёте?"- закудахтала наседка. " Мы найдём его, дорогая мама(обращение)",- ответили цыплята и отправились в путь.
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