Поселяются в организмах растений животных человека и живут за счёт их питательны?? веществ кто это
Биология
Поселяются в организмах растений животных человека и живут за счёт их питательны?? веществ кто это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паразиты( блохи, клещи и др)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Fill in a or an 1.....holoday 2....hamster 3....hour 4....animal 5....wind ani,al 6....elephant 7....clever elephant 8...old j...
Русский язык
Распределить слова по группам в зависимости от правописания. сдать,разбазарить,б??зжалостный,прибудет,предписание,оглянуться,расчистка,сжег,ожог,от...
Математика
Математика