Слабые связи между молекулами воды в её жидкой фазе называют: 1)ковалентными 2)гидрофобными 3)водородными 4)гидрофильными
Биология
Слабые связи между молекулами воды в её жидкой фазе называют: 1)ковалентными 2)гидрофобными 3)водородными 4)гидрофильными
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