В живом уголке было несколько кроликов купили еще 7 серыхи стало всего 12 кроликов ??колько белых кроликов было в живом уголке
Математика
В живом уголке было несколько кроликов купили еще 7 серыхи стало всего 12 кроликов ??колько белых кроликов было в живом уголке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-7=5(кр)- белых Ответ:5 белых кроликов.
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