В живом уголке было несколько кроликов купили еще 7 серыхи стало всего 12 кроликов ??колько белых кроликов было в живом уголке

Математика

В живом уголке было несколько кроликов купили еще 7 серыхи стало всего 12 кроликов ??колько белых кроликов было в живом уголке

Автор: Гость