Найдите значения выражений и сравните их: 1)12+60:(6:2) и (12+60):6:2 2)5*(20-6)+40 и 5*20-(6+40)

Математика

Найдите значения выражений и сравните их: 1)12+60:(6:2) и (12+60):6:2 2)5*(20-6)+40 и 5*20-(6+40)

Автор: Гость