Найдите значения выражений и сравните их: 1)12+60:(6:2) и (12+60):6:2 2)5*(20-6)+40 и 5*20-(6+40)
Математика
Найдите значения выражений и сравните их: 1)12+60:(6:2) и (12+60):6:2 2)5*(20-6)+40 и 5*20-(6+40)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+60:(6:2)>(12+60):6:2 5*(20-6)+40>5*20-(6+40)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Слабые связи между молекулами воды в её жидкой фазе называют: 1)ковалентными 2)гидрофобными 3)водородными 4)гидрофильными
Математика
В живом уголке было несколько кроликов купили еще 7 серыхи стало всего 12 кроликов ??колько белых кроликов было в живом уголке
Право