Распределить слова по группам в зависимости от правописания. сдать,разбазарить,б??зжалостный,прибудет,предписание,оглянуться,расчистка,сжег,ожог,отбрасывать.

Гость: Гость:

Наверное ,так:1.-Сдать,разбазаривать,безжалостный,.прибудет,предписание,оглянуться,расчистка(правописание приставок). 2.-Сжег, ожог(гласная в корне меняется в зависимости от того,глагол это или сущ.) 3-отбрасывать-чередование гласной в корне(сравни- выбрасывать,отброс,отбросить,бросить,бросать)