X\4-13=15математикадан комек
Математика
X\4-13=15математикадан комек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь х делить на 4? х / 4-13=15 х/4=15+13 х/4=28 х=28×4 х=112 ответ:112
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