Как решить пример (63-5×х)÷3=6
Математика
Как решить пример (63-5×х)÷3=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 63 - 5x ) : 3 = 6 ; 63 - 5x / 3 = 6 ; 63 - 5x = 18 ; -5x = 18 - 63 ; -5x = -45 ; x = 9 .
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