Когда число уменьшили на шесть,его последняя цифра увеличилась.Насколько?
Математика
Когда число уменьшили на шесть,его последняя цифра увеличилась.Насколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 4 21-6= 15 44-6=38 и другие числа, у которых 2 цифра меньше 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Проект по русскому языку 6 класс. выписать 2 фразеологизма-лексическое значение, к ним найти синонимы и антонимы
Математика
Русский язык
Запишите текст, расставляя недостающие знаки препинания. Подчеркните обращения. ??днажды большая туча закрыла небо. Солнце три дня не показывалось....