Проект по русскому языку 6 класс. выписать 2 фразеологизма-лексическое значение, к ним найти синонимы и антонимы

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Проект по русскому языку 6 класс. выписать 2 фразеологизма-лексическое значение, к ним найти синонимы и антонимы

Автор: Гость