Проект по русскому языку 6 класс. выписать 2 фразеологизма-лексическое значение, к ним найти синонимы и антонимы

Русский язык
Проект по русскому языку 6 класс. выписать 2 фразеологизма-лексическое значение, к ним найти синонимы и антонимы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белая ворона- светлая ворона,яркая ворона. Чёрная ворона-тёмная ворона,грубая ворона.
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