Один ученик утверждает что потенциальная энергия лежащая на столе книги равна ну??ю а другой что книга обладает определенной потенциальной энергии кто из них прав? почему?

Физика

Один ученик утверждает что потенциальная энергия лежащая на столе книги равна ну??ю а другой что книга обладает определенной потенциальной энергии кто из них прав? почему?

Автор: Гость