Один ученик утверждает что потенциальная энергия лежащая на столе книги равна ну??ю а другой что книга обладает определенной потенциальной энергии кто из них прав? почему?
Физика
Один ученик утверждает что потенциальная энергия лежащая на столе книги равна ну??ю а другой что книга обладает определенной потенциальной энергии кто из них прав? почему?
Ответ(ы):
Гость:
Ну молекулы всегда двигаются,книга-это твердое вещество,там молекулы расположены очень близко,если молекулы двигаются,то можно утверждать,что они обладают энергией.Значит второй ученик прав,книга обладает определенной энергией!(я думаю,что так)
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