Один завод выпускает 132 наименования изделий а другой - на 88 меньше. Во сколько раз больше наименований изделий выпускает первый заводпо сравнению со вторым?

Математика

Один завод выпускает 132 наименования изделий а другой - на 88 меньше. Во сколько раз больше наименований изделий выпускает первый заводпо сравнению со вторым?

Автор: Гость