Один завод выпускает 132 наименования изделий а другой - на 88 меньше. Во сколько раз больше наименований изделий выпускает первый заводпо сравнению со вторым?
Математика
Один завод выпускает 132 наименования изделий а другой - на 88 меньше. Во сколько раз больше наименований изделий выпускает первый заводпо сравнению со вторым?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
132-88=44 наимен.изд. выпусткает другой завод 132:44=3 раза больше Ответ: в 3 раза больше выпускает первый завод
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