Одинаковые или упругие силы могут развить рессоры легковых и грузовых автомашин? почему?
Физика
Одинаковые или упругие силы могут развить рессоры легковых и грузовых автомашин? почему?
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