Одна бригада получила 7 т гвоздей а вторая - на 3 т меньше.Сколько получила вторая бригада? 10 10
Математика
Одна бригада получила 7 т гвоздей а вторая - на 3 т меньше.Сколько получила вторая бригада? 10 10
Ответ(ы):
Гость:
7 - 3 = 4 т получила вторая бригада
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