Одна бригада получила 7 т гвоздей а вторая - на 3 т меньше.Сколько получила вторая бригада? 10 10

Математика

Одна бригада получила 7 т гвоздей а вторая - на 3 т меньше.Сколько получила вторая бригада? 10 10

Автор: Гость