Срочнооо дам много баллов А2, Какое понятие характеризует важное явление в российской истории 1917 г.? 1) денационализация промышленности 2) дворцовый переворот 3) раскрестьянивание 4) двоевластие АЗ. О каких событиях иде...

История

Срочнооо дам много баллов А2, Какое понятие характеризует важное явление в российской истории 1917 г.? 1) денационализация промышленности 2) дворцовый переворот 3) раскрестьянивание 4) двоевластие АЗ. О каких событиях идет речь в документе? Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко... Нужно мое отрече-ние... Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Согласился... Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. 1) 2 марта 19.17 г, 2) 25 октября 1917 г. 3)5-6 января 1918 г. 4)3 марта 1918 г. А4. Какие политические силы подразумевал А.И. Гучков, охарактеризовав внутреннюю обстановку в стране после февраля 1917 г. как «Власть без силы, сила без власти»? 1) Временное правительство и Петроградский Совет 2) Петроградский Совет и Государственную думу 3) Николая II и Временное правительство 4) Корнилова и Петроградский Совет А5. За что после Февральской революции выступали большевики в отличие от кадетов? 1) за установление республиканской формы правления 2) за союз буржуазии с пролетариатом 3) за продолжение войны с Германией до победного конца 4) за передачу всей власти в руки Советов А6. Что было причиной победы вооруженного восстания в Петрограде в октябре 1917 г.? 1) разгон Учредительного собрания 2) переход на сторону большевиков военных частей 3) объединение всех социалистических партий 4) отсутствие Николая II в Петрограде А7. Какой вопрос обсуждался в выступлении Н.И. Бухарина? При оценке акта подписания ратификации мирного договора... должны приниматься в расчет две величины: во-первых, нам нужно подсчитать все плюсы, во-вторых, - все минусы. Единственный плюс - это передышка... Что касается минусов... От нас отрезают Украину, от нас отделяют Донецкий бассейн... А ведь мы говорили и говорим, что в конце концов все дело зависит от того, победит или не победит международная революция. 1) создание Декрета о мире 2) заключение Портсмутского мира 3) вступление России в Антанту 4) заключение Брестского мира

Автор: Гость