Одна из сторон прямоугольника в 2 раза больше другой а его периметр 42 см. найдите с??ороны
Геометрия
Одна из сторон прямоугольника в 2 раза больше другой а его периметр 42 см. найдите с??ороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - одна сторона 2х - вторая сторона Х+Х+2х+2х=42 см 6х=42 Х=7 - одна сторона 7*2= 14 - вторая сторона
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