Составь уравнение по задаче и реши его. В куске было несколько метров ткани из 12м ??то составляет 1_5 кусок ткани, сшили детские рубашки Сколько метров ткани было в куске.

Математика

Составь уравнение по задаче и реши его. В куске было несколько метров ткани из 12м ??то составляет 1_5 кусок ткани, сшили детские рубашки Сколько метров ткани было в куске.

Автор: Гость