Составь уравнение по задаче и реши его. В куске было несколько метров ткани из 12м ??то составляет 1_5 кусок ткани, сшили детские рубашки Сколько метров ткани было в куске.
Математика
Составь уравнение по задаче и реши его. В куске было несколько метров ткани из 12м ??то составляет 1_5 кусок ткани, сшили детские рубашки Сколько метров ткани было в куске.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=12*5:1 Х=60м было Ответ 60м
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