Одна сотая часть метра сколько это сантиметров

Математика
Одна сотая часть метра сколько это сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 сотая часть метра это 1 см
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