Одна сотая часть метра сколько это сантиметров
Математика
Одна сотая часть метра сколько это сантиметров
Ответ(ы):
Гость:
1 сотая часть метра это 1 см
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