Пожалуйста, помогите решить задачу!!! Цена карамели- 75 рублей, цена шоколадных конфет-225рублей. а) на сколько процентов цена шоколадных конфет дороже карамели? б) на сколько процентов цена карамели дешевле шоколадных конфе...
Алгебра
Пожалуйста, помогите решить задачу!!! Цена карамели- 75 рублей, цена шоколадных конфет-225рублей. а) на сколько процентов цена шоколадных конфет дороже карамели? б) на сколько процентов цена карамели дешевле шоколадных конфет? Помогите ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы):
Гость:
Можно проще.если цену карамели принять за 100%, а шоколадных тогда 225:75=3 раза или 300 %, тогда б)300-100=200%, в а) за 100% примем цену шоколадных, тогда цена карамели составит от цены шоколадных 75:225*100=100/3 или 33,3%, что меньше на 100-33,3=66,6 %
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