Одна сторона прямоугольника равна 8см а соседня в 4 раза больше.Найдите периметр п??ямоугольника
Математика
Одна сторона прямоугольника равна 8см а соседня в 4 раза больше.Найдите периметр п??ямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоугольника равет 40 см
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