Однажды рабочие Ижевского завода решили построить самый красивый православный с??бор в мире в честь Архангела Михаила. Деньги на собор собирали несколько лет, жертвуя долю с зарплаты. Однако вскоре после постройки он был взорва...

История

Однажды рабочие Ижевского завода решили построить самый красивый православный с??бор в мире в честь Архангела Михаила. Деньги на собор собирали несколько лет, жертвуя долю с зарплаты. Однако вскоре после постройки он был взорван по распоряжению Совнаркома УР. В наше время собор восстановлен. О каком соборе идет речь? Кто был его архитектором и в каком году он был построен?

Автор: Гость