Однажды рабочие Ижевского завода решили построить самый красивый православный с??бор в мире в честь Архангела Михаила. Деньги на собор собирали несколько лет, жертвуя долю с зарплаты. Однако вскоре после постройки он был взорва...
История
Однажды рабочие Ижевского завода решили построить самый красивый православный с??бор в мире в честь Архангела Михаила. Деньги на собор собирали несколько лет, жертвуя долю с зарплаты. Однако вскоре после постройки он был взорван по распоряжению Совнаркома УР. В наше время собор восстановлен. О каком соборе идет речь? Кто был его архитектором и в каком году он был построен?
Ответ(ы):
Гость:
Храм архистратига Михаила в Ижевске. построен с 1897-1907 Иваном чарушиным
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