Однажды Стивенсон начертил для своего пасынка...и т.д подчеркнуть причастный обор??т.

Русский язык
Однажды Стивенсон начертил для своего пасынка...и т.д подчеркнуть причастный обор??т.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды Стивенсон, подчёркивай волнистой линией, и над словом "Стивенсон" поставь крестик. Потому что это определяемое слово.
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